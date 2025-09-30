Шайба с игры и буллит Матвея Гридина принесли «Калгари» победу над «Сиэтлом»

В ночь с 29 на 30 сентября мск на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 2:1 Б.

19-летний российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин на 32-й минуте игры сравнял счёт с передачи белорусского защитника Ильи Соловьёва. В серии послематчевых буллитов Гридин выполнил бросок в четвёртой сессии и принёс победу своей команде.

Единственная шайба «Сиэтла» на 22-й минуте на счету нападающего Беркли Каттона.