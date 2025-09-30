Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сиэтл Кракен — Калгари Флэймс, результат матча 30 сентября 2025, счет 1:2 Б, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Шайба с игры и буллит Матвея Гридина принесли «Калгари» победу над «Сиэтлом»
Комментарии

В ночь с 29 на 30 сентября мск на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 2:1 Б.

НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Каттон (Бенирс, Нюман) – 22:02 (5x5)     1:1 Гридин (Соловьёв, Фрост) – 31:58 (5x5)     1:2 Гридин – 65:00    

19-летний российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин на 32-й минуте игры сравнял счёт с передачи белорусского защитника Ильи Соловьёва. В серии послематчевых буллитов Гридин выполнил бросок в четвёртой сессии и принёс победу своей команде.

Единственная шайба «Сиэтла» на 22-й минуте на счету нападающего Беркли Каттона.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android