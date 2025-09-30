Шайба с игры и буллит Матвея Гридина принесли «Калгари» победу над «Сиэтлом»
В ночь с 29 на 30 сентября мск на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 2:1 Б.
НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Каттон (Бенирс, Нюман) – 22:02 (5x5) 1:1 Гридин (Соловьёв, Фрост) – 31:58 (5x5) 1:2 Гридин – 65:00
19-летний российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин на 32-й минуте игры сравнял счёт с передачи белорусского защитника Ильи Соловьёва. В серии послематчевых буллитов Гридин выполнил бросок в четвёртой сессии и принёс победу своей команде.
Единственная шайба «Сиэтла» на 22-й минуте на счету нападающего Беркли Каттона.
