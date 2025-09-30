Игорь Ларионов после поражения от «Торпедо» назвал один из главных недостатков СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Торпедо» (2:5) и назвал один из главных недостатков армейского клуба.

«Не хочу говорить о сопернике, эта страница перевёрнута. Понятно, что процентов 80 нынешнего «Торпедо» играло при мне. Но сейчас я говорю о команде СКА. А наша игра разочаровала. Соперника – с победой. Хорошо, что впереди второй матч. Не хватило свежести, драйва, который характеризует нашу команду. Нам нужно перегруппироваться, в первую очередь – ментально. Кардинальные перемены не требуются. Когда не получается, нужно проявлять характер, действовать дисциплинированно. Лёгких игр не бывает и не будет. На мастерстве и классе проскакивает не всегда.

Не хватает мусорных шайб. Это один из главных наших недостатков. Красивые моменты мы создаём, но в определённых ситуациях лучше бросить, а не улучшать. Без бросков не будет отскоков и подправлений. В то же время мы не хотим упрощать игру.

Заврагин проходит серьёзную школу в начале сезона. Для 20-летнего парня он действует здорово, делает много хорошего. Молодому парню важна поддержка. Все заброшенные и пропущенные шайбы – результат усилий всей команды. И показывать на кого-то одного пальцем мы не будем. Пропускать первыми в домашних матчах становится нашим нехорошим трендом. Это не первый матч, который мы начинаем с 0:2, 0:1. Приходится тратить больше ресурсов. А мы хотим брать своё меньшей кровью. Нельзя всякий раз догонять. Соперник, поведя в счёте, перестраивается – приходится взламывать оборону. Возможно, нужно что-то поменять в предматчевой подготовке, предыгровой разминке.

Возвращение Никиты Зайцева и Андрея Педана не хотим форсировать. Никите, знаю, сняли спицы, чтобы обрести силу в руке, нужна где-то неделя. Педан, думаю, подключится к основной группе после нашего выезда», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.