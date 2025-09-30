Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов после поражения от «Торпедо» назвал один из главных недостатков СКА

Игорь Ларионов после поражения от «Торпедо» назвал один из главных недостатков СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Торпедо» (2:5) и назвал один из главных недостатков армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Белевич (Нарделла, Воронин) – 13:34 (5x5)     1:1 Зыков (Плотников, Воробьёв) – 29:49 (5x4)     1:2 Фирстов (Летунов, Журавлёв) – 35:53 (5x5)     2:2 Смирнов (Голдобин, Плотников) – 51:26 (5x5)     2:3 Фирстов (Нарделла, Соколов) – 53:40 (5x4)     2:4 Атанасов (Гончарук, Летунов) – 57:50 (5x5)     2:5 Гончарук (Соколов) – 59:39 (en)    

«Не хочу говорить о сопернике, эта страница перевёрнута. Понятно, что процентов 80 нынешнего «Торпедо» играло при мне. Но сейчас я говорю о команде СКА. А наша игра разочаровала. Соперника – с победой. Хорошо, что впереди второй матч. Не хватило свежести, драйва, который характеризует нашу команду. Нам нужно перегруппироваться, в первую очередь – ментально. Кардинальные перемены не требуются. Когда не получается, нужно проявлять характер, действовать дисциплинированно. Лёгких игр не бывает и не будет. На мастерстве и классе проскакивает не всегда.

Не хватает мусорных шайб. Это один из главных наших недостатков. Красивые моменты мы создаём, но в определённых ситуациях лучше бросить, а не улучшать. Без бросков не будет отскоков и подправлений. В то же время мы не хотим упрощать игру.

Заврагин проходит серьёзную школу в начале сезона. Для 20-летнего парня он действует здорово, делает много хорошего. Молодому парню важна поддержка. Все заброшенные и пропущенные шайбы – результат усилий всей команды. И показывать на кого-то одного пальцем мы не будем. Пропускать первыми в домашних матчах становится нашим нехорошим трендом. Это не первый матч, который мы начинаем с 0:2, 0:1. Приходится тратить больше ресурсов. А мы хотим брать своё меньшей кровью. Нельзя всякий раз догонять. Соперник, поведя в счёте, перестраивается – приходится взламывать оборону. Возможно, нужно что-то поменять в предматчевой подготовке, предыгровой разминке.

Возвращение Никиты Зайцева и Андрея Педана не хотим форсировать. Никите, знаю, сняли спицы, чтобы обрести силу в руке, нужна где-то неделя. Педан, думаю, подключится к основной группе после нашего выезда», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» одержало уверенную победу над СКА в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android