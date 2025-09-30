Гол 19-летнего Матвея Гридина в матче «Сиэтл» — «Калгари»

19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в выездном предсезонном матче НХЛ с «Сиэтл Кракен» (2:1 Б).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На исходе 32-й минуты игры при счёте 1:0 в пользу соперника Матвей Гридин дождался у чужой синей линии передачи от белорусского защитника Ильи Соловьёва, вышел один на один с вратарём «Сиэтла» Мэттом Мюрреем и переиграл его точным броском.

Также на счету Матвея в этом матче победный послематчевый буллит. Основная серия бросков завершилась вничью 1:1, решающей стала реализованная Гридиным попытка в четвёртой сессии.