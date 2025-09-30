Гол 19-летнего Матвея Гридина в матче «Сиэтл» — «Калгари»
Поделиться
19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в выездном предсезонном матче НХЛ с «Сиэтл Кракен» (2:1 Б).
НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Каттон (Бенирс, Нюман) – 22:02 (5x5) 1:1 Гридин (Соловьёв, Фрост) – 31:58 (5x5) 1:2 Гридин – 65:00
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На исходе 32-й минуты игры при счёте 1:0 в пользу соперника Матвей Гридин дождался у чужой синей линии передачи от белорусского защитника Ильи Соловьёва, вышел один на один с вратарём «Сиэтла» Мэттом Мюрреем и переиграл его точным броском.
Также на счету Матвея в этом матче победный послематчевый буллит. Основная серия бросков завершилась вничью 1:1, решающей стала реализованная Гридиным попытка в четвёртой сессии.
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
08:44
-
08:30
-
08:14
-
08:14
-
07:49
-
07:38
-
06:49
-
04:42
-
03:49
-
03:23
-
02:57
-
00:00
- 29 сентября 2025
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:31
-
23:22
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:06
-
22:56
-
22:50
-
22:24
-
22:09
-
22:05
-
21:21
-
21:04
-
20:44
-
20:34
-
20:28
-
20:22
-
20:20