Гол 19-летнего Матвея Гридина в матче «Сиэтл» — «Калгари»

Гол 19-летнего Матвея Гридина в матче «Сиэтл» — «Калгари»
19-летний российский нападающий «Калгари Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой в выездном предсезонном матче НХЛ с «Сиэтл Кракен» (2:1 Б).

НХЛ — предсезонные матчи
30 сентября 2025, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Каттон (Бенирс, Нюман) – 22:02 (5x5)     1:1 Гридин (Соловьёв, Фрост) – 31:58 (5x5)     1:2 Гридин – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На исходе 32-й минуты игры при счёте 1:0 в пользу соперника Матвей Гридин дождался у чужой синей линии передачи от белорусского защитника Ильи Соловьёва, вышел один на один с вратарём «Сиэтла» Мэттом Мюрреем и переиграл его точным броском.

Также на счету Матвея в этом матче победный послематчевый буллит. Основная серия бросков завершилась вничью 1:1, решающей стала реализованная Гридиным попытка в четвёртой сессии.

