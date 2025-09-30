«По игре были на голову сильнее». Разин — о победе «Металлурга» над «Сибирью»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с «Сибирью» (4:3), где уральская команда уступала со счётом 1:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Канцеров (Силантьев, Ткачёв) – 03:17 (5x5) 1:1 Яковлев (Неколенко, Широков) – 05:03 (5x5) 1:2 Гоголев – 15:57 (5x5) 1:3 Уилсон (Ткачёв) – 16:24 (5x5) 2:3 Толчинский – 17:20 3:3 Минулин (Канцеров, Силантьев) – 25:10 (5x5) 4:3 Коробкин (Джонсон, Маклюков) – 54:05 (5x5)
«Провальный отрезок, когда пропустили подряд три гола. Но по игре были на голову сильнее. Надо было решать раньше. Наконец-то выиграли третий период, подправили статистику – это радует. Толчинский – один из лучших буллитёров лиги. Поэтому выбор пал на него. Он должен справиться со всеми своими психологическими моментами. После гола, считаю, он провёл хороший матч», — приводит слова Разина сайт КХЛ.
«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 16 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
