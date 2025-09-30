«По игре были на голову сильнее». Разин — о победе «Металлурга» над «Сибирью»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с «Сибирью» (4:3), где уральская команда уступала со счётом 1:3.

«Провальный отрезок, когда пропустили подряд три гола. Но по игре были на голову сильнее. Надо было решать раньше. Наконец-то выиграли третий период, подправили статистику – это радует. Толчинский – один из лучших буллитёров лиги. Поэтому выбор пал на него. Он должен справиться со всеми своими психологическими моментами. После гола, считаю, он провёл хороший матч», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 16 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.