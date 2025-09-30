Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 30 сентября 2025 года

Сегодня, 30 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 30 сентября 2025 года (время московское):

16:30. «Зауралье» – «Динамо-Алтай»;

17:00. «Торос» – «Дизель»;

17:00. «Молот» – «Кристалл»;

17:00. «Рубин» – «Металлург» Нк;

17:30. «Ижсталь» – «Рязань-ВДВ».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».