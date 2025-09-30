Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф и победу в Кубке Стэнли

The Athletic оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф и победу в Кубке Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты североамериканского сайта оценили шансы «Вашингтон Кэпиталз» на попадание в плей-офф и победу в Кубке Стэнли нового сезона НХЛ.

Шансы на попадание столичного клуба в плей-офф составили 60% (13-е место среди всех команд лиги по прогнозу издания). Шансы на итоговый успех команды в Кубке Стэнли оцениваются в 3,5% (12-е место). Прогнозируется, что в лучшем случае подопечные Спенсера Карбери наберут 107 очков в сезоне, в худшем — 82.

«Даже при том, что в прошлом году так много внимания уделялось голам Овечкина, перед «Кэпиталз» оставался один вопрос: насколько реален был их успех. Именно это должна доказать команда — смогут ли быстрая перестройка, работа Спенсера Карбери и несколько восходящих звёзд действительно превратить их в постоянную угрозу для соперников в плей-офф», — сказано в статье.

«Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.

Материалы по теме
Новый сезон станет последним для Овечкина в НХЛ?
Новый сезон станет последним для Овечкина в НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android