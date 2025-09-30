The Athletic оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф и победу в Кубке Стэнли

Журналисты североамериканского сайта оценили шансы «Вашингтон Кэпиталз» на попадание в плей-офф и победу в Кубке Стэнли нового сезона НХЛ.

Шансы на попадание столичного клуба в плей-офф составили 60% (13-е место среди всех команд лиги по прогнозу издания). Шансы на итоговый успех команды в Кубке Стэнли оцениваются в 3,5% (12-е место). Прогнозируется, что в лучшем случае подопечные Спенсера Карбери наберут 107 очков в сезоне, в худшем — 82.

«Даже при том, что в прошлом году так много внимания уделялось голам Овечкина, перед «Кэпиталз» оставался один вопрос: насколько реален был их успех. Именно это должна доказать команда — смогут ли быстрая перестройка, работа Спенсера Карбери и несколько восходящих звёзд действительно превратить их в постоянную угрозу для соперников в плей-офф», — сказано в статье.

«Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.