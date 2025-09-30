Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин и Исаков творят сенсации, Гатиятулин упускает «Ак Барс»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

1. Игорь Гришин «Нефтехимик» 2. Алексей Исаков «Торпедо» 3. Жерар Галлан «Шанхайские Драконы» 4. Боб Хартли «Локомотив» 5. Бенуа Гру «Трактор» 6. Ги Буше «Авангард» 7. Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 8. Андрей Разин «Металлург» 9. Михаил Кравец «Барыс» 10. Игорь Никитин ЦСКА 11. Николай Заварухин «Автомобилист» 12. Алексей Жамнов «Спартак» 13. Андрей Козырев «Северсталь» 14. Александр Гальченюк «Амур» 15. Леонид Тамбиев «Адмирал» 16. Игорь Ларионов СКА 17. Алексей Кудашов «Динамо» М 18. Виктор Козлов «Салават Юлаев» 19. Владимир Крикунов «Сочи» 20. Павел Десятков «Лада» 21. Вадим Епанчинцев «Сибирь» 22. Анвар Гатиятулин «Ак Барс»