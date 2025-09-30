Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин и Исаков творят сенсации, Гатиятулин упускает «Ак Барс»
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.
|1.
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|2.
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|3.
|Жерар Галлан
|«Шанхайские Драконы»
|4.
|Боб Хартли
|«Локомотив»
|5.
|Бенуа Гру
|«Трактор»
|6.
|Ги Буше
|«Авангард»
|7.
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|8.
|Андрей Разин
|«Металлург»
|9.
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|10.
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|11.
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|12.
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|13.
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|14.
|Александр Гальченюк
|«Амур»
|15.
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|16.
|Игорь Ларионов
|СКА
|17.
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|18.
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|19.
|Владимир Крикунов
|«Сочи»
|20.
|Павел Десятков
|«Лада»
|21.
|Вадим Епанчинцев
|«Сибирь»
|22.
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
