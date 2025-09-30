Скидки
Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, когда вернётся в состав Василий Подколзин

Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, когда вернётся в состав Василий Подколзин
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох заявил, что российский нападающий Василий Подколзин вернётся в состав команды перед последней предсезонной игрой с «Ванкувер Кэнакс» 4 октября. Об этом сообщает Sportsnet.

Ноблох добавил, что ожидает, что вингер приступит к предсезонным тренировкам в пятницу.

25 сентября 2025 года Подколзин покинул расположение клуба и отправился в Россию из-за смерти отца.

В минувшем сезоне, который стал первым для россиянина в составе «Эдмонтона», 24-летний Подколзин набрал 24 (8+16) очка в 82 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на счету россиянина 22 матча, три гола и семь результативных передач.

