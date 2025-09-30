Скидки
Мэр Нижнекамска оценил возможность увеличения бюджета «Нефтехимика»

Глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Радмир Беляев оценил возможность увеличения бюджета «Нефтехимика» и обозначил цели команды в сезоне.

«Денег хватает на хоккей. Это не совсем вопрос города, это вопрос предприятия. Но сегодня команда играет, есть менеджмент, есть тренерский состав, мы поддерживаем нашу команду всенародно, все жители её очень любят и желают ей удачи.

Цели на самом деле стоят всегда – выйти в финал! Вот вопрос, как складывается игра, но никто там планки не занижает. И по хоккею мы и так уже в топе», — цитирует Беляева «БИЗНЕС Online».

«Нефтехимик» с 14 очками после 10 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

