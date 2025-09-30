Скидки
Главная Хоккей Новости

«Даже близко нет». Федотов — о том, показал ли он уже в НХЛ всё, на что способен

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Иван Федотов заявил, что готов показать свою лучшую игру в НХЛ в будущем сезоне.

«Показал ли я уже в НХЛ всё, на что способен? Нет, нет. Даже близко нет. Я старался прибавлять с каждым месяцем и каждым днём. Сейчас я чувствую себя по-другому, более расслабленно. Мне не хочется выжимать из себя всё. В прошлом сезоне и чуть раньше я делал это, напрягался. Не могу сказать, что всё было плохо, но не хватало стабильности. Были взлёты и падения», — приводит слова Федотова The Athletic.

28-летний вратарь пополнил состав «жакетов» 14 сентября в результате обмена из «Филадельфии Флайерз». Контракт голкипера с зарплатой $ 3,275 млн действует до конца сезона-2025/2026.

