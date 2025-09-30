Скидки
«Адаптироваться тяжеловато». Бучельников — об игре в ЦСКА после «Витязя»

Комментарии

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался об игре за армейский клуб после выступления за «Витязь», который покинул КХЛ.

— Сложно адаптироваться к такому топ-клубу, как ЦСКА, после «Витязя», который не за трофеи боролся, а максимум за выход в плей-офф?
— Тяжеловато, когда играешь целый год немного в другой хоккей, как это было в «Витязе», а потом переходишь в ЦСКА, где задачи другие — больше надо играть на команду. Это сложно, но, конечно, надо перестраиваться. И потихоньку приходит понимание, что надо делать, — приводят слова Бучельникова «Известия».

В новом сезоне Дмитрий Бучельников сыграл 10 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.

