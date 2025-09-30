В ЦСКА оценили планируемую церемонию выведения номера Сергея Фёдорова «Детройтом»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил планируемую церемонию выведения номера Сергея Фёдорова «Детройт Ред Уингз». В августе было объявлено, что «красные крылья» выведут из обращения 91-й номер, под которым выступал Фёдоров, завоевавший в составе этого клуба три Кубка Стэнли. Церемония пройдет в январе 2026 года.

«Клуб будет очень рад такому свершившемуся факту оценки вклада Сергея в мировой хоккей и поддерживает эту церемонию на 100%. При этом отмечу, что первым заслуги Сергея увековечил именно ЦСКА. В день 55-летнего юбилея Фёдорова мы подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены», — приводит слова Есмантовича ТАСС.