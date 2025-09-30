Скидки
Хоккей Новости

Спортивный директор «Металлурга» подтвердил интерес клуба к Евгению Кузнецову
Cпортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков подтвердил интерес клуба к нападающему Евгению Кузнецову. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузнецов подпишет контракт с магнитогорской командой.

— Появилась информация, что во вторник Кузнецов должен пройти медосмотр перед переходом в «Металлург».
— Давайте не будем бежать впереди паровоза. Пишут много, если на наших источниках появится официальная информация, то этому можно верить. Пока комментировать нечего.

— В целом такой игрок вам интересен?
— В целом интересен. Думаю, что такая личность многим интересна, — цитирует Бирюкова «Матч ТВ».

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых набрал 16 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

