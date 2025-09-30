Легионер «Нефтехимика» назвал любимое блюдо татарской кухни

Канадский защитник «Нефтехимика» Лука Профака назвал любимое блюдо татарской кухни.
— С чем у вас в первую очередь ассоциируется Нижнекамск? Есть любимые места?
— В Нижнекамске есть пара хороших ресторанов. Хорошие рестораны, много зелени. Поэтому можно сказать, что по Нижнекамску очень приятно гулять.
— Ездите ли отдельно гулять в Казань?
— Да, иногда ездим в Казань по выходным: просто сходим в хороший ресторан – посидим там весь день.
— Появились любимые блюда местной кухни?
— Даже не знаю, просто что подают в ресторане, на самом деле. Возможно, эчпочмак, – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.