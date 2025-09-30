Скидки
Нападающий СКА Хайруллин: уже какую игру плохо начинаем, надо делать выводы

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о домашнем поражении от нижегородского «Торпедо» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Белевич (Нарделла, Воронин) – 13:34 (5x5)     1:1 Зыков (Плотников, Воробьёв) – 29:49 (5x4)     1:2 Фирстов (Летунов, Журавлёв) – 35:53 (5x5)     2:2 Смирнов (Голдобин, Плотников) – 51:26 (5x5)     2:3 Фирстов (Нарделла, Соколов) – 53:40 (5x4)     2:4 Атанасов (Гончарук, Летунов) – 57:50 (5x5)     2:5 Гончарук (Соколов) – 59:39 (en)    

«Нужно выходить готовыми на матч, никаких оправданий не может быть. Уже какую игру плохо начинаем, нужно делать выводы первой пятёрке. Есть время исправиться. В первом и во втором периоде были ошибки, голы тяжело давались. Если смотреть на прошлый матч, тогда инициатива была на нашей стороне, а в этот раз была более равная игра. Мы много моментов создали, но надо забивать свои голы», — приводит слова Хайруллина Metaratings.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Игорь Ларионов после поражения от «Торпедо» назвал один из главных недостатков СКА
