Нападающий СКА Хайруллин: уже какую игру плохо начинаем, надо делать выводы

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о домашнем поражении от нижегородского «Торпедо» (2:5).

«Нужно выходить готовыми на матч, никаких оправданий не может быть. Уже какую игру плохо начинаем, нужно делать выводы первой пятёрке. Есть время исправиться. В первом и во втором периоде были ошибки, голы тяжело давались. Если смотреть на прошлый матч, тогда инициатива была на нашей стороне, а в этот раз была более равная игра. Мы много моментов создали, но надо забивать свои голы», — приводит слова Хайруллина Metaratings.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.