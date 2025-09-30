«Автомобилист» заключил полноценный контракт с Юрием Паутовым

Защитник Юрий Паутов продолжит выступать за «Автомобилист». С хоккеистом заключён односторонний контракт КХЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Напомним, ранее игрок обороны находился на пробном контракте.

В сезоне-2014/2015 защитник дебютировал в КХЛ, проведя 25 матчей в составе ХК «Сочи». Далее в его карьере были клубы ВХЛ и КХЛ. Помимо «Сочи», Паутов выступал за «Витязь», СКА, «Адмирал» и «Куньлунь». В прошлом сезоне в составе китайского клуба Юрий провёл 53 матча, набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+5». Всего в активе Паутова в КХЛ 312 матчей, 45 (9+36) очков. Летом игрок обороны находился на просмотре в «Барысе».