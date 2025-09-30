Скидки
Канадский защитник «Нефтехимика» раскрыл секрет сенсационной победной серии

Канадский защитник «Нефтехимика» раскрыл секрет сенсационной победной серии
Защитник «Нефтехимика» Лука Профака раскрыл секрет сенсационной победной серии нижнекамского клуба.

— В чём секрет такой длинной победной серии, которую от вас явно никто не ожидал?
— О, в этом нет никакого секрета. Просто каждый игрок команды старается изо всех сил и делает всё правильно, выполняя своё игровое задание. И да, только это работает, – сказал Профака в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В понедельник, 29 октября, «Нефтехимик» в гостях обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 и продлил победную серию до четырёх матчей. Ранее хоккеисты из Нижнекамска одолели «Торпедо» и дважды – «Автомобилист». «Нефтехимик» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 10 матчах.

