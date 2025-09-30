«Впервые встретился с таким». Нападающий «Динамо» — о ситуации на домашней арене

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо высказался о проблемах со светом на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» во время игры с «Нефтехимиком» (2:3).
— Матч с «Нефтехимиком» долго не начинался, были проблемы со светом. Это впервые в вашей карьере?
— Да, в первый раз встретился с таким. Но эта ситуация не может быть оправданием плохому началу матча со стороны нашей команды.
— В матче с «Адмиралом» вы помогли «Динамо» уйти от поражения, забросив шайбу за две секунды до конца. Сейчас тоже были на площадке в самой концовке встречи. А во втором периоде выходили один на один с вратарём, не показалось, что там мог быть штрафной бросок?
— В конце концов, это всё равно была упущенная мной возможность. Штрафной бросок или удаление – не столь важно, обидно, что мы не реализовываем такие шансы, это могло бы здорово помочь команде, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
