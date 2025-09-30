Скидки
Главная Хоккей Новости

«Впервые встретился с таким». Нападающий «Динамо» — о ситуации на домашней арене

«Впервые встретился с таким». Нападающий «Динамо» — о ситуации на домашней арене
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо высказался о проблемах со светом на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» во время игры с «Нефтехимиком» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Белозёров, Юртайкин) – 08:32 (5x5)     0:2 Надворный – 21:23 (5x5)     0:3 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 43:59 (5x5)     1:3 Сергеев (Гусев, Ожиганов) – 51:57 (5x5)     2:3 Прохоров – 52:13 (5x5)    

— Матч с «Нефтехимиком» долго не начинался, были проблемы со светом. Это впервые в вашей карьере?
— Да, в первый раз встретился с таким. Но эта ситуация не может быть оправданием плохому началу матча со стороны нашей команды.

— В матче с «Адмиралом» вы помогли «Динамо» уйти от поражения, забросив шайбу за две секунды до конца. Сейчас тоже были на площадке в самой концовке встречи. А во втором периоде выходили один на один с вратарём, не показалось, что там мог быть штрафной бросок?
— В конце концов, это всё равно была упущенная мной возможность. Штрафной бросок или удаление – не столь важно, обидно, что мы не реализовываем такие шансы, это могло бы здорово помочь команде, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

