«Впервые встретился с таким». Нападающий «Динамо» — о ситуации на домашней арене

Канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо высказался о проблемах со светом на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» во время игры с «Нефтехимиком» (2:3).

— Матч с «Нефтехимиком» долго не начинался, были проблемы со светом. Это впервые в вашей карьере?

— Да, в первый раз встретился с таким. Но эта ситуация не может быть оправданием плохому началу матча со стороны нашей команды.

— В матче с «Адмиралом» вы помогли «Динамо» уйти от поражения, забросив шайбу за две секунды до конца. Сейчас тоже были на площадке в самой концовке встречи. А во втором периоде выходили один на один с вратарём, не показалось, что там мог быть штрафной бросок?

— В конце концов, это всё равно была упущенная мной возможность. Штрафной бросок или удаление – не столь важно, обидно, что мы не реализовываем такие шансы, это могло бы здорово помочь команде, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.