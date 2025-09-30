Броссо — о нестабильном выступлении «Динамо»: нам не стоит искать никаких оправданий

Канадский форвард «Динамо» Девин Броссо высказался о нестабильном выступлении бело-голубых в сезоне-2025/2026. Московский клуб с девятью очками занимает восьмое место в таблице Запада.

— У команды тяжёлый график. Сначала был выезд на Дальний Восток, потом задержался рейс в Москву, по прилёте почти сразу пришлось играть с «Шанхаем». Не повлияло ли это на матч с «Нефтехимиком»?

— Точно нет, нам не стоит искать никаких оправданий. Просто нужно двигаться дальше и добиваться лучшей игры и результатов.

— Несколько стартовых встреч сезона для вас вышли очень сложными, теряли место в составе. Затем удалось забросить пару шайб. Можно ли сказать, что стало спокойнее, легче?

— Да, первые несколько игр определённо вышли сложными. Когда приходишь в новую команду, хочешь сразу продемонстрировать всё, на что способен. Поэтому начало получилось неприятным, но потом был хороший выезд на Дальний Восток. Сейчас чувствую себя немного комфортнее, стараюсь просто показывать свою игру. Однако решающее значение имеет командный результат. Так что меня всё ещё расстраивает, что наша команда пока не добивается результата, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.