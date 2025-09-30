«Когда он в воротах, команда волнуется». Карандин — об игре Доминге в «Сибири»

Бывший советский арбитр Юрий Карандин оценил игру канадского вратаря «Сибири» Луи Доминге.

«Показательным стал предпоследний матч в Астане. Должны были брать два очка, но вратарь Доминге поймал несколько «бабочек». Да и вчера в Магнитогорске при качественной вратарской игре могли взять два очка – а получили ноль. Пока в этого Доминге как-то не верится, слишком у него рискованная манера игры. Видно, что, когда он в воротах, команда волнуется», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

«Сибирь» с восемью очками после девяти встреч располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.