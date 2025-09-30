Защитник СКА Галенюк: при Ротенберге обстановка была напряжённее

Защитник СКА Данила Галенюк рассказал о работе с бывшим главным тренером Романом Ротенбергом в армейском клубе.

– Когда я общался с твоим одноклубником Артемием Плешковым, он признался, что при Ротенберге в команде моментами не хватало позитива и хорошей рабочей этики. Это действительно так?

– Ну да, сейчас на позитиве, с улыбкой. Правильно он сказал, что такого чуть-чуть, может, где-то не хватало.

– То есть раньше как-то немножко напряжённее была обстановка?

– Ну местами да, бывало.

– То есть в целом за последнее время атмосфера в команде стала более сплочённая, чем было раньше?

– Да, — приводит слова Галенюка «Спорт день за днём».

В данный момент СКА возглавляет Игорь Ларионов.