Форвард СКА Бландизи: нам надо перестать быть такими милыми с «Торпедо»

Нападающий СКА Джозеф Бландизи высказался о поражении от «Торпедо» (2:5) в Санкт-Петербурге.

– Почему не удаётся победить «Торпедо» уже во второй раз в этом сезоне?

– Получилась тяжёлая игра, так как «Торпедо» очень грамотно играет в обороне. Очевидно, что соперник не хотел, чтобы мы сегодня побеждали, и даже не выпускал нас из нейтральной зоны. Это выводило нас из себя. Будем искать пути, чтобы взять реванш в следующей игре.

– На прошлой пресс-конференции Игорь Ларионов сказал, что СКА не хватает мусорных голов. Сегодня это тоже стало проблемой?

– Да, нам нужно над этим работать. Сегодня «Торпедо» практически не позволяло нам подбираться к зоне перед воротами. В следующем матче нам нужно вскрыть их защиту, посмотреть в глаза вратарю и использовать все свои шансы. Я пытался активно пойти в атаку сегодня, но получил удаление. Надо искать другие способы, как пробиться через защиту «Торпедо».

– На чём нужно сфокусироваться, чтобы одержать победу в следующем матче с «Торпедо»?

– Надо перестать быть такими милыми. Как вы и сказали, нам необходимо больше подборов и грязных голов. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, тогда всё пойдёт как по маслу, — цитирует Бландизи Metaratings.