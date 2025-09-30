Скидки
Хоккей Новости

Форвард СКА Бландизи: нам надо перестать быть такими милыми с «Торпедо»

Форвард СКА Бландизи: нам надо перестать быть такими милыми с «Торпедо»
Нападающий СКА Джозеф Бландизи высказался о поражении от «Торпедо» (2:5) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Белевич (Нарделла, Воронин) – 13:34 (5x5)     1:1 Зыков (Плотников, Воробьёв) – 29:49 (5x4)     1:2 Фирстов (Летунов, Журавлёв) – 35:53 (5x5)     2:2 Смирнов (Голдобин, Плотников) – 51:26 (5x5)     2:3 Фирстов (Нарделла, Соколов) – 53:40 (5x4)     2:4 Атанасов (Гончарук, Летунов) – 57:50 (5x5)     2:5 Гончарук (Соколов) – 59:39 (en)    

– Почему не удаётся победить «Торпедо» уже во второй раз в этом сезоне?
– Получилась тяжёлая игра, так как «Торпедо» очень грамотно играет в обороне. Очевидно, что соперник не хотел, чтобы мы сегодня побеждали, и даже не выпускал нас из нейтральной зоны. Это выводило нас из себя. Будем искать пути, чтобы взять реванш в следующей игре.

– На прошлой пресс-конференции Игорь Ларионов сказал, что СКА не хватает мусорных голов. Сегодня это тоже стало проблемой?
– Да, нам нужно над этим работать. Сегодня «Торпедо» практически не позволяло нам подбираться к зоне перед воротами. В следующем матче нам нужно вскрыть их защиту, посмотреть в глаза вратарю и использовать все свои шансы. Я пытался активно пойти в атаку сегодня, но получил удаление. Надо искать другие способы, как пробиться через защиту «Торпедо».

– На чём нужно сфокусироваться, чтобы одержать победу в следующем матче с «Торпедо»?
– Надо перестать быть такими милыми. Как вы и сказали, нам необходимо больше подборов и грязных голов. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, тогда всё пойдёт как по маслу, — цитирует Бландизи Metaratings.

