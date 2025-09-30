Скидки
Дмитрий Бучельников высоко оценил бросок форварда ЦСКА Даниэля Спронга

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался об игре своего одноклубника форварда Даниэля Спронга.

— Переход Даниэля Спронга в ЦСКА стал одним из самых громких летних трансферов в КХЛ с учётом его недавних успехов в НХЛ.
— Он поиграл в НХЛ. Очевидно, что у него богатый опыт игры за океаном. Конечно, когда есть рядом такие игроки, ты всегда чему-то учишься у них в каких-то аспектах. Нахождение рядом со Спронгом — хорошее для меня подспорье дальше расти как спортсмену.

— Чему в первую очередь пытаетесь у него учиться?
— Наверно, бросок. Он у него один из самых точных, сильных и качественных. И вообще Спронг хорошо видит площадку — отличный плеймейкер, — приводят слова Бучельникова «Известия».

