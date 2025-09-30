Скидки
«С годами он не становится хуже». Вячеслав Быков — об игре Радулова

«С годами он не становится хуже». Вячеслав Быков — об игре Радулова
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре форварда «Локомотива» Александра Радулова.

«Александр Радулов – это настоящий лидер любой команды, в которой он играет. Раньше он демонстрировал свои лидерские качества в ЦСКА, теперь он показывает их в «Локомотиве». И с годами он не становится хуже как хоккеист, а только набирается опыта и становится лучше», — приводит слова Быкова LiveResult.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 10 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.

Ране Быков поделился ожиданиями от выступления «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне.

