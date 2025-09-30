Скидки
Получивший гражданство РФ Менелл выразил готовность сыграть за сборную России

Американский защитник СКА Бреннан Менелл, имеющий российское гражданство, выразил готовность сыграть за сборную России.

«Да, я всегда говорил, что хочу сыграть за сборную России. Но здесь так много хороших игроков, много классных игроков в КХЛ. Но да, я всегда готов сыграть за сборную России», — приводит слова Менелла ТАСС.

Менелл получил российское гражданство в августе 2023 года, после чего у него появилась возможность играть за сборную России.

Всего в рамках КХЛ Бреннан за минское, московское «Динамо» и СКА сыграл 239 матчей, в которых забросил 25 шайб и отдал 134 результативные передачи с показателем полезности «+12».

