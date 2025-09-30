Арбитр Алексей Шемякин получил именной перстень от ВХЛ в честь 500 матчей в лиге

На прошлой неделе магнитогорский арбитр Алексей Шемякин провёл свой 500-й матч в ВХЛ. В честь этого события Алексей получил в подарок от лиги именной перстень. Юбилейная игра рефери состоялась 27 сентября.

— Будете носить перстень?

— Первое время всё равно буду ходить с ним: народу же интересно, а на пальцах без перстня не объяснишь. Буду показывать родным, друзьям, брать с собой в поездки, чтобы коллеги могли пощупать цель, к которой можно стремиться, — цитирует Шемякина пресс-служба ВХЛ.

Напомним, Шемякин стал третьим арбитром в истории ВХЛ, преодолевшим отметку в 500 матчей. Ранее юбилеи отмечали Сергей Черезов и Александр Дреев.