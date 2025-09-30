Скидки
Хоккей

Мама, бабушка и дедушка Артемия Панарина посетили матч СКА — «Торпедо»

Мама, бабушка и дедушка нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина посетили матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо», который прошёл 29 сентября в Санкт-Петербурге и завершился победой нижегородской команды со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Белевич (Нарделла, Воронин) – 13:34 (5x5)     1:1 Зыков (Плотников, Воробьёв) – 29:49 (5x4)     1:2 Фирстов (Летунов, Журавлёв) – 35:53 (5x5)     2:2 Смирнов (Голдобин, Плотников) – 51:26 (5x5)     2:3 Фирстов (Нарделла, Соколов) – 53:40 (5x4)     2:4 Атанасов (Гончарук, Летунов) – 57:50 (5x5)     2:5 Гончарук (Соколов) – 59:39 (en)    

«Вчера в «Ледовом» за игрой внимательно следили больше 11 тысяч человек. И была среди них семья, которая подарила миру известнейшего российского хоккеиста. Мама, бабушка и дедушка Артемия Панарина пришли поддержать бывшую команду сына и внука.

Владимир Ильич Левин – важный человек в жизни обладателя Кубка Гагарина в составе СКА, а ныне – нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс». Именно дед в своё время настоял, чтобы маленький Артемий начал заниматься хоккеем, возил его на тренировки, наставлял и воспитывал будущую звезду мирового спорта. Всегда рады видеть таких горящих хоккеем людей на матчах СКА!» — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Фото: ХК СКА

Панарин играл за СКА с 2013 по 2015 год. Он провёл за армейцев 146 матчей и набрал 132 (53+79) очка.

