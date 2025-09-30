Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт на $ 136 млн

Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт на $ 136 млн
Комментарии

Нападающий Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн, сообщает пресс-служба клуба. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Зарплата россиянина по текущему контракту составляет $ 9 млн. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, ранее представители Капризова отклонили предложение «Миннесоты» на восемь лет и $ 128 млн.

За пять сезонов в составе «Уайлд» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учётом Кубка Стэнли. В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу.

Материалы по теме
Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»
Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android