Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт на $ 136 млн

Нападающий Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн, сообщает пресс-служба клуба. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Зарплата россиянина по текущему контракту составляет $ 9 млн. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, ранее представители Капризова отклонили предложение «Миннесоты» на восемь лет и $ 128 млн.

За пять сезонов в составе «Уайлд» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учётом Кубка Стэнли. В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу.