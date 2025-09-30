Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Контракт Кирилла Капризова стал рекордным в НХЛ по зарплате и общей сумме

Контракт Кирилла Капризова стал рекордным в НХЛ по зарплате и общей сумме
Комментарии

Новый контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» стал рекордным в НХЛ по зарплате и общей сумме. Россиянин подписал новое восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн.

Ранее рекордный кэпхит соглашения принадлежал нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Леону Драйзайтлю, подписавшему в сентябре 2024 года восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн с кэпхитом в $ 14 млн.

Предыдущий рекорд по общей сумме контракта принадлежал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Российский нападающий в 2008 году подписал контракт на 13 лет на общую сумму в $ 124 млн.

Материалы по теме
Официально
Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт на $ 136 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android