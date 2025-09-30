Вячеслав Фетисов отреагировал на самый крупный контракт Капризова в истории НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил новый контракт российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«Можно поздравить Кирилла с таким контрактом. Это тот самый «золотой» мальчик, который принёс нам золотую медаль на Олимпиаде. Он очень здорово играл в НХЛ и полюбился болельщикам «Миннесоты». Хочется ему пожелать, чтобы все его мечты и желания осуществились. Чтобы стал не только самым богатым, но и самым успешным», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.