Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов отреагировал на самый крупный контракт Капризова в истории НХЛ

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил новый контракт российского нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«Можно поздравить Кирилла с таким контрактом. Это тот самый «золотой» мальчик, который принёс нам золотую медаль на Олимпиаде. Он очень здорово играл в НХЛ и полюбился болельщикам «Миннесоты». Хочется ему пожелать, чтобы все его мечты и желания осуществились. Чтобы стал не только самым богатым, но и самым успешным», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Официально
Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт на $ 136 млн
