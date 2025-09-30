Генменеджер «Миннесоты» сделал фото с Капризовым после подписания рекордного контракта

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин сделал совместную фотографию с нападающим Кириллом Капризовым после подписания рекордного контракта в НХЛ. Россиянин подписал новое соглашение с клубом сроком на восемь лет на общую сумму $ 136 млн. Кэпхит соглашения составил $ 17 млн.

Фото: «Миннесота Уайлд»

Ранее рекордный кэпхит соглашения принадлежал нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Леону Драйзайтлю, подписавшему в сентябре 2024 года восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн с кэпхитом в $ 14 млн.

Предыдущий рекорд по общей сумме контракта принадлежал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Российский нападающий в 2008 году подписал контракт на 13 лет на общую сумму в $ 124 млн.