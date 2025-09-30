«С детства за Капризова!» Губерниев отреагировал на новый контракт Кирилла с «Миннесотой»

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новый рекордный контракт нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд». Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«Рад за Капризика! Самый высокооплачиваемый, 136 млн — новый контракт, и парень хороший! С детства за Капризова!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале и приложил совместное фото с хоккеистом.

Фото: личный архив Губерниева

Новый контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» стал рекордным в НХЛ по зарплате и общей сумме. Предыдущий рекорд по общей сумме контракта принадлежал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.