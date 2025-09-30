Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло выбыл на два месяца из-за травмы

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло пропустит от семи до восьми недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 38-летний норвежский нападающий провёл 69 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 54 очка — забросил 19 шайб и отдал 35 результативных передач. В плей-офф на счету ветерана шесть матчей, в которых Цуккарелло забил гол и отдал две результативные передачи.

Всего в НХЛ форвард сыграл 904 матча, в которых набрал 690 очков — забросил 217 шайб и отдал 473 результативные передачи. В плей-офф на счету Цуккарелло 58 (19+39) очков в 102 матчах.

