Александр Овечкин не примет участия в ближайшей предсезонной игре с «Коламбусом»
Поделиться
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в предсезонной игре с «Коламбус Блю Джекетс», которая пройдёт в ночь на 1 октября. Ранее россиянин уже пропустил три предсезонных матча команды и продолжает восстанавливаться от травмы.
НХЛ — предсезонные матчи
01 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере. Предстоящий сезон станет для Овечкина заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
19:45
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:20
-
17:51
-
17:38
-
17:35
-
17:22
-
16:55
-
16:20
-
15:48
-
15:30
-
15:13
-
14:52
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:15
-
13:02
-
12:45
-
12:23
-
12:05
-
11:46
-
11:28
-
11:10
-
10:49
-
10:30
-
10:11
-
09:47
-
09:30
-
09:15
-
09:10