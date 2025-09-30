Александр Овечкин не примет участия в ближайшей предсезонной игре с «Коламбусом»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в предсезонной игре с «Коламбус Блю Джекетс», которая пройдёт в ночь на 1 октября. Ранее россиянин уже пропустил три предсезонных матча команды и продолжает восстанавливаться от травмы.

НХЛ — предсезонные матчи НХЛ — предсезонные матчи 01 октября 2025, среда. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Россиянин пропустил несколько занятий из-за травмы нижней части тела, полученной 18 сентября. Позднее он тренировался индивидуально, а затем – в бесконтактном свитере. Предстоящий сезон станет для Овечкина заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном».

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.