Московское «Динамо» и «Ижсталь» произвели обмен, сообщает пресс-служба бело-голубых. В результате сделки ижевцы приобрели спортивные права на нападающего Петра Яковлева, а динамовцы получили денежную компенсацию.

Яковлев дебютировал в МХЛ в команде «СКА–Серебряные Львы», после чего перешёл в «Динамо» (Санкт-Петербург). В сезоне-2021/2022 переподписал контракт на двусторонних условиях и дебютировал в КХЛ в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ нападающий сыграл девять матчей, очков не набрал.

Последние четыре года форвард провёл в системе «Динамо» и выступал ВХЛ. За это время 24-летний хоккеист сыграл за «Динамо» (Санкт-Петербург) 160 игр, набрав 86 (47+39) очков при показателе полезности «+26».