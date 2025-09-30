Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» и «Ижсталь» произвели обмен

Московское «Динамо» и «Ижсталь» произвели обмен
Комментарии

Московское «Динамо» и «Ижсталь» произвели обмен, сообщает пресс-служба бело-голубых. В результате сделки ижевцы приобрели спортивные права на нападающего Петра Яковлева, а динамовцы получили денежную компенсацию.

Яковлев дебютировал в МХЛ в команде «СКА–Серебряные Львы», после чего перешёл в «Динамо» (Санкт-Петербург). В сезоне-2021/2022 переподписал контракт на двусторонних условиях и дебютировал в КХЛ в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ нападающий сыграл девять матчей, очков не набрал.

Последние четыре года форвард провёл в системе «Динамо» и выступал ВХЛ. За это время 24-летний хоккеист сыграл за «Динамо» (Санкт-Петербург) 160 игр, набрав 86 (47+39) очков при показателе полезности «+26».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Впервые встретился с таким». Нападающий «Динамо» — о ситуации на домашней арене
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android