Роман Ротенберг объявил о запуске производства клюшек бренда «Красная машина»

Главный тренер «России 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг объявил о запуске производства клюшек бренда «Красная машина». Ротенберг показал первую произведённую клюшку, а затем произвёл несколько бросков по воротам и поделился положительными впечатлениями.

«У нас первая клюшка «Красная машина» в истории. Только привезли. Начинаем производство. Хотим, чтобы все играли нашими клюшками. Всё это произведено в России. «Красная машина» – хорошая клюшка получилась. «Красная машина», вперёд!» – сказал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Ранее Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг провёл встречу с членами Федерации хоккея Китая.

