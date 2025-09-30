Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он полностью это заслужил». Рыбин оценил рекордный контракт Капризова в НХЛ

«Он полностью это заслужил». Рыбин оценил рекордный контракт Капризова в НХЛ
Комментарии

Ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин заявил, что нападающий Кирилл Капризов заслужил крупнейший контракт в НХЛ. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение с «Миннесотой Уайлд» на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«Просто так ничего не бывает. Огромные поздравления Кириллу! Это крутой контракт на долгий срок. Он полностью это заслужил. Безусловно, приятно, что крупнейший договор был подписан именно с российским хоккеистом. Своей игрой он всё доказал. Единственный, кто может его сейчас опередить, – это Макдэвид», – цитирует Рыбина «Советский спорт».

Материалы по теме
Официально
Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт на $ 136 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android