«Он полностью это заслужил». Рыбин оценил рекордный контракт Капризова в НХЛ

Ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин заявил, что нападающий Кирилл Капризов заслужил крупнейший контракт в НХЛ. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение с «Миннесотой Уайлд» на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

«Просто так ничего не бывает. Огромные поздравления Кириллу! Это крутой контракт на долгий срок. Он полностью это заслужил. Безусловно, приятно, что крупнейший договор был подписан именно с российским хоккеистом. Своей игрой он всё доказал. Единственный, кто может его сейчас опередить, – это Макдэвид», – цитирует Рыбина «Советский спорт».