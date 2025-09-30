Нападающий Артур Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории ХК «Сочи»
Нападающий Артур Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории ХК «Сочи». Форвард отметился результативной передачей в матче с «Ладой» и набрал своё 123-е очко за сочинский клуб.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Верба (Хёфенмайер, Гуськов) – 03:09 (5x5) 2:0 Гараев (Мачулин, Тянулин) – 26:50 (5x5) 3:0 Дедунов (Боден) – 34:22 (4x5)
Топ-5 бомбардиров «Сочи»:
123 – Тянулин Артур;
122 – Крикунов Илья;
113 – Петерссон Андре;
107 – Шмелёв Сергей;
105 – Костицын Андрей.
Тянулин выступает за сочинский клуб на протяжении четырёх сезонов. Дебют нападающего в Континентальной хоккейной лиге состоялся в составе «Торпедо». За нижегородский клуб форвард провёл 32 матча в сезоне-2021/2022 и отметился 15 набранными очками — забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.
