Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Босс НХЛ ответил на вопрос о рекордном контракте Кирилла Капризова

Босс НХЛ ответил на вопрос о рекордном контракте Кирилла Капризова
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на новый рекордный контракт нападающего Кирилла Капризова. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение с «Миннесотой Уайлд» на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

— Кирилл Капризов подписал крупнейший контракт в истории НХЛ. На ваш взгляд, он заслужил такое соглашение?
— Такие решения принимаются клубами и игроками. Это не тот вопрос, о котором у лиги есть мнение, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Новый контракт Капризова с «Миннесотой» стал рекордным в НХЛ по кэпхиту и общей сумме.

Материалы по теме
Капризов подписал контракт на $ 136 млн! Кирилл побил даже рекорд самого Овечкина
Капризов подписал контракт на $ 136 млн! Кирилл побил даже рекорд самого Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android