Босс НХЛ ответил на вопрос о рекордном контракте Кирилла Капризова

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на новый рекордный контракт нападающего Кирилла Капризова. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение с «Миннесотой Уайлд» на $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ.

— Кирилл Капризов подписал крупнейший контракт в истории НХЛ. На ваш взгляд, он заслужил такое соглашение?

— Такие решения принимаются клубами и игроками. Это не тот вопрос, о котором у лиги есть мнение, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Новый контракт Капризова с «Миннесотой» стал рекордным в НХЛ по кэпхиту и общей сумме.