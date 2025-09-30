Кирилл Капризов поделился эмоциями от подписания рекордного контракта с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился эмоциями от подписания нового контракта с клубом. Россиянин подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ. Контракт вступит в силу начиная с сезона-2026/2027.

«Хочу поблагодарить организацию, Билла Герина и всю команду. Сегодня немного нервничал, но я так рад остаться здесь ещё на восемь лет. И, как я уже говорил, это место стало моим вторым домом, счастлив играть и наслаждаться временем, проведённым здесь. Я и моя семья счастливы в Миннесоте, просто не могу дождаться начала сезона», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.