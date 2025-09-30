«Великий день для клуба». Генменеджер «Миннесоты» — о новом контракте Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал достижение соглашения о новом контракте с нападающим Кириллом Капризовым. Россиянин подписал новое восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн.

«Мы очень рады этому. Это был долгий процесс, но в этом нет ничего необычного. Вы знаете, такие вещи требуют времени, и хорошие вещи приходят к тем, кто ждёт. Сегодня действительно великий день для Кирилла, его семьи, «Миннесоты Уайлд», для всего хоккейного штата и для всех наших болельщиков. Так что мы очень рады этому.

Мы работали невероятно усердно последние несколько лет, чтобы добраться туда, где мы есть сегодня. И вы знаете, Крилл сыграл большую роль в росте и построении этой команды, и да, если бы всё пошло по-другому, это было бы ужасно. Так что мы испытываем облегчение по этому поводу, и мы просто счастливы.

Я знаю, что все его товарищи по команде очень рады, он очень популярный парень здесь. Это важное решение для Кирилла. Думаю, что большинство людей просто смотрят на деньги и говорят: «О, это было лёгкое решение». Но это не так. Это непростое решение, потому что, знаете ли, неважно, сколько денег вы зарабатываете, где вы живете или что-то ещё, если хоккейная команда плоха, вы не будете счастливы. Мне нравится в Кирилле то, что он так сосредоточен на хоккее, он просто хотел убедиться, что делает правильно для себя и своего счастья», — цитирует Герина пресс-служба клуба.