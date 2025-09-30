Скидки
Главная Хоккей Новости

Сочи — Лада, результат матча 30 сентября 2025 года, счёт 4:0, КХЛ 2025/2026

ХК «Сочи» нанёс «Ладе» девятое поражение подряд в текущем сезоне
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали сочинцы со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Верба (Хёфенмайер, Гуськов) – 03:09 (5x5)     2:0 Гараев (Мачулин, Тянулин) – 26:50 (5x5)     3:0 Дедунов (Боден, Николаев) – 34:22 (4x5)     4:0 Хёфенмайер (Тянулин, Попов) – 59:10 (5x4)    

Заброшенными шайбами отметились Марк Верба, Амир Гараев, Павел Дедунов и Ноэль Хёфенмайер. Две результативные передачи отдал нападающий Артур Тянулин и стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи». Форвард набрал 124-е очко за сочинский клуб. «Лада» потерпела девятое поражение кряду и ещё ни разу не выигрывала после смены главного тренера.

На данный момент в сезоне-2025/2026 КХЛ на счету «Лады» лишь одна победа — 8 сентября в домашнем матче с «Автомобилистом» (4:3). 19 сентября клуб отправил в отставку главного тренера Бориса Миронова. Его место занял ранее возглавлявший «Витязь» Павел Десятков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

