ХК «Сочи» нанёс «Ладе» девятое поражение подряд в текущем сезоне

В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали сочинцы со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Марк Верба, Амир Гараев, Павел Дедунов и Ноэль Хёфенмайер. Две результативные передачи отдал нападающий Артур Тянулин и стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи». Форвард набрал 124-е очко за сочинский клуб. «Лада» потерпела девятое поражение кряду и ещё ни разу не выигрывала после смены главного тренера.

На данный момент в сезоне-2025/2026 КХЛ на счету «Лады» лишь одна победа — 8 сентября в домашнем матче с «Автомобилистом» (4:3). 19 сентября клуб отправил в отставку главного тренера Бориса Миронова. Его место занял ранее возглавлявший «Витязь» Павел Десятков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.