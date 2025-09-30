Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак — Трактор, результат матча 30 сентября 2025 года, счёт 6:3, КХЛ 2025/2026

Дубли Коростелёва и Порядина помогли «Спартаку» обыграть «Трактор» в результативном матче
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Коростелёв (Порядин, Рубцов) – 02:38 (5x5)     2:0 Порядин (Орлов, Мальцев) – 13:02 (5x4)     2:1 Григоренко (Дронов, Глотов) – 17:01 (5x4)     3:1 Порядин (Пашин, Мальцев) – 18:21 (5x4)     3:2 Жарков (Никонов, Крощинский) – 30:34 (5x5)     3:3 Светлаков (Дюбе, Ливо) – 35:22 (5x4)     4:3 Рубцов (Ружичка, Кин) – 38:24 (5x4)     5:3 Коростелёв – 42:49 (5x5)     6:3 Ружичка (Порядин) – 59:30 (en)    

Дублями в составе «Спартака» отметились нападающие Никита Коростелёв и Павел Порядин. Ещё по шайбе в составе красно-белых забросили Герман Рубцов и Адам Ружичка. За «Трактор» голы забили Михаил Григоренко, Владимир Жарков и Андрей Светлаков. Отметим большое количество удалений, пять из которых команды реализовали.

Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне обыграл «Трактор» и одержал вторую победу на домашней площадке в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

