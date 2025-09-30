Дубли Коростелёва и Порядина помогли «Спартаку» обыграть «Трактор» в результативном матче

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 6:3.
Дублями в составе «Спартака» отметились нападающие Никита Коростелёв и Павел Порядин. Ещё по шайбе в составе красно-белых забросили Герман Рубцов и Адам Ружичка. За «Трактор» голы забили Михаил Григоренко, Владимир Жарков и Андрей Светлаков. Отметим большое количество удалений, пять из которых команды реализовали.
Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне обыграл «Трактор» и одержал вторую победу на домашней площадке в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
