Нападающий Макс Пасиоретти завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет после 17 сезонов в лиге и присоединился к Мичиганскому университету в качестве специального помощника главного тренера.

«После 17 сезонов в НХЛ я рад начать новую главу в Мичигане. Я очень благодарен товарищам по команде, тренерам и болельщикам, которые были частью моего пути. Хоккей дал мне так много, и теперь у меня есть возможность помочь в развитии следующего поколения игроков», — цитирует Пасиоретти пресс-служба НХЛ.

Нападающий набрал 13 очков (5+8) в 37 матчах регулярного чемпионата за «Торонто Мейпл Лифс» в прошлом сезоне. Он также набрал восемь очков (3+5) в 11 играх плей-офф.

Пасиоретти был выбран «Монреаль Канадиенс» в первом раунде (под общим 22-м номером) драфта НХЛ 2007 года. В последние несколько сезонов хоккеист пропустил много матчей из-за различных травм и сменил несколько команд.

Пасиоретти набрал 681 очко (335+346) в 939 матчах регулярного чемпионата за «Канадиенс», «Голден Найтс», «Харрикейнз», «Кэпиталз» и «Мэйпл Лифс». В сезоне 2011/2012 он также стал обладателем Билл Мастертон Трофи, который вручается игроку НХЛ, проявившему такие качества, как упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.