Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Макс Пасиоретти завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет

Нападающий Макс Пасиоретти завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Макс Пасиоретти завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет после 17 сезонов в лиге и присоединился к Мичиганскому университету в качестве специального помощника главного тренера.

«После 17 сезонов в НХЛ я рад начать новую главу в Мичигане. Я очень благодарен товарищам по команде, тренерам и болельщикам, которые были частью моего пути. Хоккей дал мне так много, и теперь у меня есть возможность помочь в развитии следующего поколения игроков», — цитирует Пасиоретти пресс-служба НХЛ.

Нападающий набрал 13 очков (5+8) в 37 матчах регулярного чемпионата за «Торонто Мейпл Лифс» в прошлом сезоне. Он также набрал восемь очков (3+5) в 11 играх плей-офф.

Пасиоретти был выбран «Монреаль Канадиенс» в первом раунде (под общим 22-м номером) драфта НХЛ 2007 года. В последние несколько сезонов хоккеист пропустил много матчей из-за различных травм и сменил несколько команд.

Пасиоретти набрал 681 очко (335+346) в 939 матчах регулярного чемпионата за «Канадиенс», «Голден Найтс», «Харрикейнз», «Кэпиталз» и «Мэйпл Лифс». В сезоне 2011/2012 он также стал обладателем Билл Мастертон Трофи, который вручается игроку НХЛ, проявившему такие качества, как упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею.

Материалы по теме
Пасиоретти вплотную приблизился к необычному рекорду Буцика и Рателя в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android