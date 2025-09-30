Форвард «Торпедо» сравнил системы игры Ларионова и Исакова

Нападающий нижегородского «Торпедо» Сергей Гончарук сравнил системы игры Игоря Ларионова и Алексея Исакова. В нынешнем сезоне КХЛ «Торпедо» под руководством Исакова одержало семь побед в 10 матчах.

«У Ларионова и Исакова разные системы. У каждого тренера своё видение игры. Сейчас у нас есть определённая гибкость. Знаем, когда и что нам можно делать. Это и приносит команде положительный результат», — приводит слова Гончарука Metaratings.

В текущем сезоне СКА под руководством Ларионова проиграл оба матча «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ. Исаков в прошлом сезоне стал победителем ВХЛ с нижегородским «Торпедо-Горький».