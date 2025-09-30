Нападающие «Каролины» Иван Рябкин и Глеб Трикозов отправлены в АХЛ

«Каролина Харрикейнз» сегодня объявила о сокращении состава команды до 26 игроков. Среди отчисленных из основного состава клуба НХЛ значатся два российских хоккеиста.

Вратарь Никита Квапп, нападающие Брэдли Надо, Джастин Робида, Иван Рябкин, Глеб Трикозов и Феликс Унгер Сорум, а также защитники Брайс Монтгомери и Джоэл Нистрём будут отправлены в «Чикаго Вулвз» в АХЛ.

Кроме того, нападающие Ноэль Ганлер, Тайсон Джост, Джозайя Славин и Райан Судзуки, а также защитник Гэвин Байройтер были выставлены на драфт отказов, а Оливер Чюлингтон и Кевин Лабэнк были освобождены от просмотровых контрактов.

Состав тренировочного лагеря «Харрикейнз» теперь состоит из 15 нападающих, восьми защитников и трёх вратарей.