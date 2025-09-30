Скидки
Хоккей Новости

«Разочарован командой. Мы не заслужили победу». Гру — о поражении «Трактора» от «Спартака»

«Разочарован командой. Мы не заслужили победу». Гру — о поражении «Трактора» от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:6). Челябинской команде удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт, однако затем «Трактор» пропустил три шайбы подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Коростелёв (Порядин, Рубцов) – 02:38 (5x5)     2:0 Порядин (Орлов, Мальцев) – 13:02 (5x4)     2:1 Григоренко (Дронов, Глотов) – 17:01 (5x4)     3:1 Порядин (Пашин, Мальцев) – 18:21 (5x4)     3:2 Жарков (Никонов, Крощинский) – 30:34 (5x5)     3:3 Светлаков (Дюбе, Ливо) – 35:22 (5x4)     4:3 Рубцов (Ружичка, Кин) – 38:24 (5x4)     5:3 Коростелёв – 42:49 (5x5)     6:3 Ружичка (Порядин) – 59:30 (en)    

— Разочарован нашей командой. Мы не заслужили победу.

— Вы сменили вратаря после первого периода. У Дригера повреждение или вы просто хотели встряхнуть команду?
— Он не был травмирован. Это моё решение.

— Показалось, что полноценно получилось вернуться в игру. Но чего не хватило, чтобы в целом склонить матч в свою пользу?
— Сами вернулись в игру — и сами нашли, как из неё снова выйти.

— Вы сыграли со «Спартаком» два матча за короткое время по очень похожему сценарию. В чём причина?
— Думаю, дома мы сыграли получше. «Спартак» в Челябинске хорошо воспользовался своими возможностями. Здесь вроде хорошо начали — и пропустили неудачный гол. Только вернулись в игру — и тут же снова ошиблись. «Спартак» — хорошая команда с прекрасными игроками, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

