«Разочарован командой. Мы не заслужили победу». Гру — о поражении «Трактора» от «Спартака»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:6). Челябинской команде удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт, однако затем «Трактор» пропустил три шайбы подряд.

— Разочарован нашей командой. Мы не заслужили победу.

— Вы сменили вратаря после первого периода. У Дригера повреждение или вы просто хотели встряхнуть команду?

— Он не был травмирован. Это моё решение.

— Показалось, что полноценно получилось вернуться в игру. Но чего не хватило, чтобы в целом склонить матч в свою пользу?

— Сами вернулись в игру — и сами нашли, как из неё снова выйти.

— Вы сыграли со «Спартаком» два матча за короткое время по очень похожему сценарию. В чём причина?

— Думаю, дома мы сыграли получше. «Спартак» в Челябинске хорошо воспользовался своими возможностями. Здесь вроде хорошо начали — и пропустили неудачный гол. Только вернулись в игру — и тут же снова ошиблись. «Спартак» — хорошая команда с прекрасными игроками, — цитирует Гру пресс-служба клуба.