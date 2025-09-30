«Разочарован командой. Мы не заслужили победу». Гру — о поражении «Трактора» от «Спартака»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:6). Челябинской команде удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт, однако затем «Трактор» пропустил три шайбы подряд.
— Разочарован нашей командой. Мы не заслужили победу.
— Вы сменили вратаря после первого периода. У Дригера повреждение или вы просто хотели встряхнуть команду?
— Он не был травмирован. Это моё решение.
— Показалось, что полноценно получилось вернуться в игру. Но чего не хватило, чтобы в целом склонить матч в свою пользу?
— Сами вернулись в игру — и сами нашли, как из неё снова выйти.
— Вы сыграли со «Спартаком» два матча за короткое время по очень похожему сценарию. В чём причина?
— Думаю, дома мы сыграли получше. «Спартак» в Челябинске хорошо воспользовался своими возможностями. Здесь вроде хорошо начали — и пропустили неудачный гол. Только вернулись в игру — и тут же снова ошиблись. «Спартак» — хорошая команда с прекрасными игроками, — цитирует Гру пресс-служба клуба.
