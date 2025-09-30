Скидки
Хоккей Новости
Хоккей Новости

«Не ожидал от него 49 голов». Бенуа Гру высказался об игре Джоша Ливо за «Трактор»

«Не ожидал от него 49 голов». Бенуа Гру высказался об игре Джоша Ливо за «Трактор»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру нападающего Джоша Ливо, который пополнил состав команды в межсезонье. Канадец набрал 12 (4+8) очков в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Коростелёв (Порядин, Рубцов) – 02:38 (5x5)     2:0 Порядин (Орлов, Мальцев) – 13:02 (5x4)     2:1 Григоренко (Дронов, Глотов) – 17:01 (5x4)     3:1 Порядин (Пашин, Мальцев) – 18:21 (5x4)     3:2 Жарков (Никонов, Крощинский) – 30:34 (5x5)     3:3 Светлаков (Дюбе, Ливо) – 35:22 (5x4)     4:3 Рубцов (Ружичка, Кин) – 38:24 (5x4)     5:3 Коростелёв – 42:49 (5x5)     6:3 Ружичка (Порядин) – 59:30 (en)    

— Что с Джошем Ливо? Понятно, что он приносит пользу, раздаёт голевые передачи, недавно сделал дубль в пустые ворота. Но такой результативности, как в «Салавате Юлаеве», не показывает. Процесс адаптации затянулся?
— На мой взгляд, у Ливо много хороших эпизодов, где он принимает правильные решения. Но либо вратарь хорошо сыграет, либо шайба не попадёт в ворота, либо случится что-то ещё. После его подписания я не ожидал от него 49 заброшенных шайб. Сейчас у него уже 12 очков. Даже если посмотрим на сегодняшний гол Светлакова и на всю игровую ситуацию, стоит отметить действия именно Ливо, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
