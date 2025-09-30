«Не ожидал от него 49 голов». Бенуа Гру высказался об игре Джоша Ливо за «Трактор»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру нападающего Джоша Ливо, который пополнил состав команды в межсезонье. Канадец набрал 12 (4+8) очков в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ.
— Что с Джошем Ливо? Понятно, что он приносит пользу, раздаёт голевые передачи, недавно сделал дубль в пустые ворота. Но такой результативности, как в «Салавате Юлаеве», не показывает. Процесс адаптации затянулся?
— На мой взгляд, у Ливо много хороших эпизодов, где он принимает правильные решения. Но либо вратарь хорошо сыграет, либо шайба не попадёт в ворота, либо случится что-то ещё. После его подписания я не ожидал от него 49 заброшенных шайб. Сейчас у него уже 12 очков. Даже если посмотрим на сегодняшний гол Светлакова и на всю игровую ситуацию, стоит отметить действия именно Ливо, — цитирует Гру пресс-служба клуба.
