Десятков — о серии поражений «Лады»: нам нужно серьёзно прибавлять во всех компонентах

Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил девятое кряду поражение. Тольяттинский клуб проиграл «Сочи» со счётом 0:4.

«Сегодня мы проиграли по всем статьям. Плохо выглядели в движении, тем не менее сражались как могли, до конца. Старания ребятам не отнять, но нужно как в поговорке, «не хотеть, а мочь». Ребята сегодня не смогли.

Зацепиться есть за что. Мы всегда стараемся цепляться за что-то положительное в большом количестве негатива. Однако нам нужно серьёзно прибавлять во всех компонентах. Не хочу никого обвинять, но проблемы налицо, их видно. Все это знают. Повторюсь, думал, уйдёт на решение меньше времени. Сегодня, например, было видно, что в энергозатратный хоккей играть не можем. Конечно, есть давление из-за серии поражений. Говорим с ребятами. Наверное, если бы лидеры были, их было бы видно.

За что нужно ухватиться? За правильные действия. В обороне, индивидуальные, тактико-технические. Нужно не кидаться с шашкой наголо, а играть от простоты. Иногда нас захлёстывают эмоции, иногда не хватает уровня мастерства. Сегодня у нас было достаточно моментов, однако их не реализовали. Это катастрофический компонент, уже не говорю об остальных. С себя ответственности не снимаю, раз согласился, ввязался в это дело, буду делать всё возможное, что от меня зависит. В рамках своих возможностей», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.