Сегодня, 30 сентября, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 30 сентября 2025 года (время московское):
16:30. «Зауралье» – «Динамо-Алтай» — 6:4;
17:00. «Торос» – «Дизель» — 1:2;
17:00. «Молот» – «Кристалл» — 4:2;
17:00. «Рубин» – «Металлург» Нк — 2:1 ОТ;
17:30. «Ижсталь» – «Рязань-ВДВ» — 2:1.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».