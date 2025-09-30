Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 30 сентября 2025 года

Сегодня, 30 сентября, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 30 сентября 2025 года (время московское):

16:30. «Зауралье» – «Динамо-Алтай» — 6:4;

17:00. «Торос» – «Дизель» — 1:2;

17:00. «Молот» – «Кристалл» — 4:2;

17:00. «Рубин» – «Металлург» Нк — 2:1 ОТ;

17:30. «Ижсталь» – «Рязань-ВДВ» — 2:1.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».