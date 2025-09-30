Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 30 сентября 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 30 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 30 сентября 2025 года (время московское):

16:30. «Зауралье» – «Динамо-Алтай» — 6:4;
17:00. «Торос» – «Дизель» — 1:2;
17:00. «Молот» – «Кристалл» — 4:2;
17:00. «Рубин» – «Металлург» Нк — 2:1 ОТ;
17:30. «Ижсталь» – «Рязань-ВДВ» — 2:1.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.
В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android